Calciomercato Napoli, Amrabat e Rrahmani ad un passo

Amrabat e Rrahmani nel mirino della SSC Napoli da diversi mesi, ora la chiusura sembra arrivata ad un passo. Il mese scorso l’affare si era complicato, vista la folta concorrenza su entrambi i calciatori dell’Hellas Verona, ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’ufficialità. I contatti tra i due club vanno avanti, si cerca di limare i dettagli anche con gli agenti dei calciatori. Inter e altri club sembrano ormai tagliati fuori strada dalla SSC Napoli che ha voluto fortemente il doppio colpo da Verona.

Napoli, doppio colpo Amrabat-Rrahmani

Come riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, che ha parlato a CalcioNapoli24 Tv, entro il 20 gennaio il Napoli vuole depositare in lega i contratti dei due calciatori dell’Hellas Verona. Amrabat e Rrahmani andrebbero a rinforzare il reparto di difesa e centrocampo per la prossima stagione. Infatti, entrambi resteranno a Verona fino a giugno. Nuovi contatti telefonici avvenuti in queste ore tra il direttore sportivo Giuntoli e D’Amico. Accordo intorno ai 30 milioni più bonus per l’acquisto dei due calciatori. Continuano i contatti con gli agenti dei calciatori, si limano gli ultimi dettagli, poi, entrambi, saranno calciatori che dalla stagione 2020/2021 vestiranno l’azzurro.