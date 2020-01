Ultime Napoli, l’infortunio di Koulibaly è più serio del previsto: salta l’Inter e rischia il lungo stop

Ultime Napoli – Infortunio Koulibaly | Piove sul bagnato in casa azzurra. L’infortunio di Kalidou Koulibaly sarebbe più serio del previsto. Il calciatore aveva già saltato la sfida contro il Sassuolo nell’ultima apparizione del 2019, a seguito dell’infortunio rimediato nella sfida persa dal Napoli al San Paolo, contro il Parma. Nell’allungo di Kulusevski, il calciatore senegalese aveva commesso prima l’errore e poi per lui è arrivato anche l’infortunio, che ora lo costringe a stare fermo ancora per un po’. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non dovrebbe essere tra i protagonisti di Napoli-Inter. A preoccupare ora è il rientro, che rischia di ritardare addirittura oltre la sfida del 6 gennaio contro i nerazzurri. Si teme il lungo stop.

News Napoli, Koulibaly out contro l’Inter: Gattuso si affiderà a Luperto o Di Lorenzo

Tegola in casa Napoli, perché Gennaro Gattuso dovrà fare a meno del proprio centrale di difesa, stando a quel che rivela la rosea attraverso le proprie colonne. Il Napoli teme di perdere Koulibaly per molto tempo, perché oltre all’assenza pesantissima contro l’Inter, potrebbe privarsi del senegalese ancora per un po’ di tempo. Il difensore anche ieri non ha svolto l’allenamento con il gruppo ed ha continuato le terapie con Nikola Maksimovic, altro assente del match. Gattuso dovrà affidarsi ancora una volta alla coppia formata da Manolas e Luperto, ma occhio sempre alla sorpresa Di Lorenzo. Anche questa volta, l’ex Empoli, potrebbe essere impiegato da centrale di difesa. Altro calciatore da monitorare è il belga Dries Mertens che ha lavorato a parte in questi giorni.