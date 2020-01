Ultime Juventus, Sarri a caccia del sostituto di Bentancur

Ultime Juventus Bentancur | Entra nel vivo la preparazione della Juventus in vista del ritorno in campo nel giorno dell’Epifania. “Passata anche la festività di Capodanno – si legge in una nota del club – in cui i bianconeri hanno usufruito di un giorno di pausa, la squadra si è gettata a capofitto sul lavoro in vista di Juve-Cagliari, in programma lunedì alle 15 all’Allianz Stadium. Attivazione e attività fisica e atletica, lavoro con la palla e conclusioni, tattica e partitella”.

Notizie Juventus, i dubbi di Sarri

Per la partita di lunedì, Maurizio Sarri è alle prese ancora con il dilemma centrocampo vista l’assenza per squalifica di Bentancur. Il francese Rabiot è favorito su Emre Can per il ruolo di mezzala, al fianco di Pjanic e Matuidi. Da valutare anche l’utilizzo ancora del tridente Dybala-Higuain-Ronaldo con Ramsey e Bernardeschi possibili alternative sulla trequarti. Infine in difesa l’unico vero dubbio è su chi fra Demiral e De Ligt affiancherà Bonucci. In giornata la Juventus ha chiuso ufficialmente l’affare Kulusevski. Il giocatore, che firmerà un contratto quinquennale. L’acquisto di Kulusevski a gennaio è la conferma di una potenza di fuoco della Juventus, in termini economici, al momento inarrivabile per le sue più dirette avversarie.