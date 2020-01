Oroscopo di domani 3 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Momento abbastanza positivo, ci sono buone novità per quanto riguarda l’amore: i sentimenti tornano una priorità per te. Bene anche sul lavoro, da qui a breve potresti avere belle soddisfazioni.

Toro. Stai attraversando un momento abbastanza delicato in amore, hai qualche discussione ancora aperta che ti da fastidio e che ti preme risolvere. Ora però non è il momento, cerca di rimandare tutto verso metà mese.

Gemelli. E’ stato per te un dicembre piuttosto incolore, ora però finalmente cominci a vedere la luce. Le cose stanno migliorando, soprattutto in ambito sentimentale. Potrai conoscere nuove persone, e soprattutto iniziare una relazione.

Cancro. Sei un po stanco, ti mancano le energie e questo ti porta a non goderti i momenti di coppia. In amore potrai avere qualche problema, mentre sul lavoro ci sono delle buone situazioni da poter sfruttare.

Leone. Il lavoro va bene per te, finalmente cominci a raccogliere ciò che hai seminato con tante energie spese. Ora è arrivato il momento di goderti un po di relax, rimanda ogni tipo di discussione.

Vergine. E’ un’ottima giornata per te, le cose vanno per il meglio e la vita ti sorride in questa giornata. Sei in attesa di buone notizie, è possibile che le riceverai.

Oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Bisogna essere ottimisti, soprattutto in ambito lavorativo dove potrebbero arrivare importantissime novità. Occhio ai cambiamenti, non disdegnate anche un cambio di città.

Scorpione. Ci sono delle situazioni che ancora di danno fastidio, in particolare qualche conflitto con qualcuno. Non puoi evitare per sempre queste questioni, cerca di chiarirle per ritrovare serenità.

Sagittario. Ti senti pieno di energia, hai tantissima voglia di fare, soprattutto sul lavoro. I tuoi progetti stanno prendendo forma, ma fai attenzione a non strafare troppo. In amore devi aspettare, c’è una situazione di stallo che ti blocca.

Capricorno. Ottimo momento per te, positivo in amore. Se hai una relazione è il momento giusto per chiarire ogni dubbio. Se invece sei alla ricerca di nuove emozioni datti da fare, può arrivare la svolta.

Acquario. Bella notizia per te: i tuoi progetti stanno lentamente prendendo vita, e ora ti senti ripagato dai tuoi sacrifici. Continua così, vola alto.

Pesci. Non è un buon momento per te: ci sono delle questioni da risolvere in amore, mentre sul lavoro non riesci ancora a farti valere come vorresti. Cerca di allontanarti da eventuali discussioni.