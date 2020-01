Notizie Roma, parla Fonseca: queste le sue dichiarazioni

Notizie Roma Fonseca| Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv al termine dell’allenamento a porte aperte dei giallorossi al Tre Fontane.

Queste le parole di Fonseca, allenatore della Roma

“Allenamento? Dispiace che non ci fossero tutti i calciatori per via delle feste, ma è stato bello ricevere il calore della gente, è sempre fantastica e siamo contenti che siano stati con noi. La squadra ha compreso l’importanza di lavorare bene perché solo così possiamo vincere ed essere forti, ed è quello che noi vogliamo, a tutti i costi: li ho trovati molto motivati, quindi mi aspetto una bella risposta. Torino? Affrontiamo un avversario forte, sarà una partita difficile, ma noi siamo pronti e decisi ad affrontarla al meglio. Coppa Italia? Pensiamo prima al Torino, avremo tempo poi per le altre gare.

Futuro? Sono molto felice qui a Roma, ora rimettiamoci a lavorare fino alla fine per vincere qualcosa, poi vedremo il da farsi. Qui c’è un progetto che mi coinvolge molto e che mi piace, sono deciso e concentrato a continuare con questa grande squadra che mi ha dato questa bella opportunità. Non bisogna cedere adesso”.