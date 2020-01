Notizie Juventus, Mandzukic all’attacco: “Mai stato escluso prima. Sarri…”

L’attaccante croato si toglie qualche sasso dalle scarpe (ancora) dopo il suo trasferimento dalla Juventus all’Al Duhail.

Ultime Juve, la bordata di Mandzukic

D’altronde il calcio, come la vita, è imprevedibile. Capita che un tecnico ti renda centrale per il suo progetto con l’età che avanza, che diventi vice-campione del Mondo con la tua Nazionale, e poi che non giochi neanche una partita l’anno successivo. Questo non era mai successo a Mario Mandzukic, che ha deciso oggi di raccontare come ha preso gli ultimi avvenimenti in conferenza stampa con la maglia della sua nuova squadra: “Non giocare è stato qualcosa di nuovo, ma sono stato un guerriero per tutta la mia carriera. Lavoro duro per tenermi in forma. Sarri? Non mi piace parlare del passato, adesso guardo al futuro. Ho già detto quello che dovevo“. Il riferimento è al suo saluto social, dove tra le righe aveva già attaccato il tecnico bianconero.

Carezze per Allegri e CR7

Poi un ricordo per Allegri e Cristiano Ronaldo: “Ogni allenatore è diverso, io sono felice di aver lavorato con lui. Con CR7 è stato un piacere giocare, ci capivamo alla perfezione e mi sono divertito molto, è uno che lavora tantissimo su stesso“. Con la Vecchia Signora, in totale ha giocato per 144 partite tra campionato e coppe, mettendo a segno 44 gol e 18 assist.