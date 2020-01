Notizie Juventus, in arrivo 300 milioni: sottoscritto aumento di capitale

Agnelli deve far ricorso ai fondi di famiglia per garantire il proseguimento delle vittorie bianconere: in arrivo 300 milioni come aumento di capitale.

Ultime Juve, in arrivo liquidità per la casse bianconere

Dopo le notizie degli ultimi mesi, oggi l’aumento di capitale è realtà, come segnalato dalla società con un comunicato, nel quale ha illustrato le modalità attraverso le quali è stato realizzato tale movimento e di come “risultano pertanto complessivamente sottoscritte n. 322.485.328 Azioni, pari al 100% delle Azioni offerte nel contesto dell’aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a Euro 299.911.355,04“. Come chiarito sempre dal club, tale innesto, che nelle ultime settimane ha consentito di tenere alto il titolo in borsa nonostante i risultati altalenanti, è stato preso ai fini di “rimborsare debiti in essere” e “per finanziare impegni già assunti“, ma anche per “finanziare ulteriori investimenti“. Un po’ quello che è stato fatto all’Inter, con risultati sotto gli occhi di tutti.

Cosa significa per la squadra?

L’aumento dei costi di gestione per il club (l’arrivo di Cristiano Ronaldo è stato forse erroneamente il simbolo di tale corso) ha obbligato Agnelli a ricorrere ad altri fondi del gruppo Exor. Ma oltre che a pagare i debiti, il vero obiettivo di questa manovra è amplificare proprio l’effetto CR7, che ha generato proprio ingressi importanti da stadio e marketing, con l’obiettivo di aumentarli. Come spiega il Sole24ore, si tratta, almeno in parte, di un ulteriore investimento sul portoghese, stavolta al di fuori dal campo. Anche perché a questo punto, la situazione Fair Play comincia a diventare difficile, visto che gli ultimi due bilanci sono stati chiusi in rosso ed il prossimo potrebbe fare altrettanto con una forbice ancora più alta. In pratica, la Juve si affida ancora una volta ad una magia di Cristiano.