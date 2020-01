Marko Rog, centrocampista del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della sua squadra e dei possibili obiettivi.

Ultime Cagliari, le parole di Rog

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Ci aspetta una partita molto difficile, vogliamo fare bene, non sarà facile, la Juve ha tanti campioni, ma noi veniamo da 2 sconfitte e proveremo a fare di tutto per trovare un buon risultato. Discorso Giulini? Ci ha detto che è contento, spera di andare avanti così nel 2020, ci speriamo tutti. Coppe europee? Il campionato è ancora lungo, ma siamo una squadra forte, con un po’ di fortuna possiamo arrivarci“.

Juventus-Cagliari, nessun rancore per Sarri

Il prossimo avversario sarà Maurizio Sarri, il tecnico che l’aveva relegato al ruolo di riserva in quel di Napoli. Ma Rog non ha rancori: “È stato il mio primo allenatore all’esterno della Croazia, a Napoli con lui abbiamo fatto grandi risultati, sarà un piacere ritrovarlo e gli faccio tanti auguri”. Tornato in Nazionale, è visibilmente soddisfatto dei risultati raggiunti quest’anno: “Sempre bello giocare per la Nazionale, non c’è orgoglio più grande, ho ritrovato fiducia qui a Cagliari, a Napoli non stavo bene, non avevo minutaggio. Gli azzurri cercano un centrocampista? Parliamo di una squadra fortissima, ha avuto un periodo non tanto buono, ma succede a tutti, per come sono forti si riprenderanno presto. Kulusevski? Giocatore molto giovane e forte, posso dirgli di lavorare tanto, farà vedere anche alla Juventus che è un giocatore forte. Propositi? Spero di giocare e di non farmi male“.