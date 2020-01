Zlatan Ibrahimovic torna a Milano: lo svedese ha rilasciato pochi minuti fa le sue prime parole da giocatore del Milan (di nuovo).

Ultime Milan, Zlatan-day

In questo momento i tifosi rossoneri stanno attorniando Casa Milan, in attesa che lo svedese esca dalla sede del club. L’attaccante ha già firmato, si attende ormai soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club. Vestirà la maglia numero 21 e non la 11 come accaduto in passato: questa casacca per il momento ce l’ha Borini e non sono da sottovalutare discorsi di marketing, dando un taglio anche a quanto accaduto 10 anni fa. Anche quindi se l’esterno dovesse partire, è da escludersi un ripensamento dell’ultimo minuto. Oggi ha sostenuto le visite mediche, poi l’arrivo in sede, da qui a qualche minuto andrà poi a Milanello, per salutare i nuovi compagni, come promesso. Qui il racconto della sua giornata.

Silenzio, parla Ibra

Prima però, un discorso che ha fatto infiammare i tifosi. Ecco le parole di Zlatan ai canali ufficiali della società: “Mi ricordo tanti anni fa, era lo stesso posto. L’importante è che sono qua, sono molto contento, molto emozionato. Ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua, sono stato in altre squadre però sono tornato e questo è la cosa più importante. Un messaggio per i tifosi? Finalmente sono qua, aspettatemi a San Siro per farlo saltare come prima“.