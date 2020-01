Mercato Juventus, per Pogba calvario infinito: a fine mese si opera

Mercato Juventus, per Pogba calvario infinito

Mercato Juventus Pogba | Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba deve subire un intervento chirurgico alla caviglia che potrebbe tenerlo fuori per un mese. Lo ha rivelato il manager dello United Ole Gunnar Solskjaer dopo la partita persa contro l’Arsenal in campionato. Il tecnico norvegese ha spiegato che Pogba è stato sottoposto a un ulteriore consulto medico e che probabilmente dovrà essere operato per risolvere definitivamente il problema che di fatto lo tiene fuori da circa tre mesi. Pogba era rientrato sabato scorso nel secondo tempo contro il Burnley, ma ha saltato la partita di ieri contro l’Arsenal.

Calciomercato Juventus, l’assalto riprende a giugno

A questo punto il già difficile assalto a Pogba per gennaio per arrivare a Pogba, diventa impossibile. Ma Fabio Paratici è comunque al lavoro per piazzare il colpo. L’obiettivo per giugno ormai è definito. Ma per andare in porto la Juventus avrà comunque bisogno di liberare uno spazio nel reparto di centrocampo. Per motivo lavorerà anche alle cessioni nella prossima sessione di calciomercato. Di fatto, come rivela l’edizione online di Tuttosport, gli unici intoccabili in casa Juve sono Pjanic e Bentancur. Tutti gli altri sono sul mercato, Emre Can e Khedira in particolare.