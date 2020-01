Calciomercato Roma: Mertens o Mariano Diaz in attacco

Notizie Roma: Mertens è il preferito di Fonseca, Mariano Diaz l’alternativa. Come riportato da Tuttosport, con il passaggio di proprietà da ultimare tra Pallotta e Friedkin, la Roma si rimette in moto e guarda al mercato. Al campo ci pensa Fonseca, al mercato e alla gestione del club il duo Fienga-Petrachi.

Ai capitolini serve una punta. Offerto Petagna, il tecnico tuttavia ha declinato l’invito spiegando a più riprese come il centravanti della Spal, pur essendo un buon calciatore, non è adatto alla tipologia di gioco che ha in mente. Fonseca farebbe carte false per Mertens, in scadenza di contratto, ma non si fa illusioni, sapendo la difficoltà della trattativa. Non tanto per il costo del cartellino che con il contratto in scadenza a giugno è accessibile (10 milioni). Quanto per le pretese economiche del belga e la difficoltà di trattare con De Laurentiis.

Costi proibitivi sembra avere anche Mariano Diaz: il Real Madrid è disponibile a cedere il giocatore solo in prestito oneroso, chiedendo 7 milioni. In caso di riscatto si arriverebbe a 40. In più l’ingaggio è di 4,5 milioni. Non semplice ma nemmeno impossibile.

Ultime Roma: soluzioni italiane

Rimangono quindi le opzioni legate a Kean (ma Ancelotti sembra non volerlo lasciar andare) e Pinamonti, perlopiù considerato una carta di riserva. Il Milan, dopo aver preso Ibrahimovic, sta offrendo Piatek che però ha un problema.