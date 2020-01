Calciomercato Napoli, Lobotka a un passo: Giuntoli vola in Spagna

Calciomercato Napoli, Lobotka a un passo

Calciomercato Napoli Lobotka | Il Milan si affida a Ibrahimovic per risalire la china, l’Inter cerca di rinforzarsi centrando il colpo Vidal, il Napoli prepara la riscossa con il nuovo tecnico Rino Gattuso. Quella iniziata oggi è una sessione di mercato destinata a rivoluzionare il volto di diverse squadre della massima serie a cominciare appunto dagli azzurri. I partenopei con Gattuso al timone sono vicini al 25enne centrocampista del Celta Vigo Lobotka e avrebbero messo gli occhi anche sul gioiellino della Fiorentina Castrovilli, che però i viola non sembrano intenzionati a cedere a metà stagione. Vediamo il dettaglio della situazione dello slovacco.

Mercato Napoli, Giuntoli vola in Spagna per chiudere

Stanislav Lobotka è a un passo dal Napoli. Come riporta l’edizione online di ‘El Mundo Deportivo‘ nelle prossime ore il direttore sportivo dei campani Cristiano Giuntoli volerà in Spagna per chiudere la trattativa e regalare al nuovo tecnico del Napoli Rino Gattuso il primo colpo. Nonostante il Celta Vigo, proprietario del cartellino del centrocampista, sia riluttante a cedere il proprio gioiello per meno di 30 milioni di euro, l’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito a 3 milioni con riscatto a giugno dietro il versamento di altri 17 milioni di euro.