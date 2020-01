Calciomercato Milan: Todibo può arrivare ad una sola condizione. I dettagli

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, continua ad evidenziare i passi in avanti delper. Il calciatore è il primo obiettivo per la difesa rossonera e tra il club rossonero e ilci sarebbero le intenzioni di andare a concludere la trattativa al più presto. Il club blaugrana resta fermo e non avrebbe intenzione di lasciare partire il proprio giovane a titolo definitivo, ma soltanto in un prestito secco. Sarebbe la cosa più giusta per valorizzare il calciatore, dargli un ruolo importante in Italia al Milan e poi riportarlo a casa. Una soluzione alle richieste dei rossoneri, che vorrebbe aggiudicarselo a titolo definitivo, sarebbe quello di inserire negli accordi,. Stando a quel che rivela la rosea, il Milan sarebbe pronto ad accogliere Todibo , a prescindere dagli accordi. Sarà importante per aggiudicarsi l’uomo da affiancare ad Alessio Romagnoli per risalire in classifica e ottenere un piazzamento in Europa. I contatti tra le società continueranno in questi giorni.