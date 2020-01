Calciomercato Milan, ecco Ibrahimovic: tifosi in visibilio, la giornata dello svedese

Calciomercato Milan, visite mediche per Ibrahimovic e tifosi in festa: la giornata di Zlatan

Calciomercato Milan – Ibrahimovic | E’ il giorno di Zlatan Ibrahimovic, atterrato questa mattina all’aeroporto di Linate, per unirsi in via ufficiale al Milan. Ricomincia dunque in rossonero l’avventura di Zlatan, che ritorna nel club dopo ben otto anni. Questa mattina un gran numero di tifosi hanno accolto il calciatore all’atterraggio del suo aereo privato con cui è arrivato a Milano e i primi saluti sono arrivati ai microfoni di Milan Channel e al CFO rossonero, Zvonimir Boban. I tifosi poi hanno preso d’assalto la macchina che accompagnava il calciatore verso la clinica ‘La Madonnina’, dopo l’atterraggio. Sorrisi di Zlatan e tifosi in visibilio, tutti pronti a chiedere una foto al giocatore che per ovvi motivi non poteva abbandonare l’autovettura.

News Milan, la giornata di Zlatan Ibrahimovic: visite mediche e poi firma sul contratto

E’ l’Ibra-day, in casa Milan c’è clima di festa. Serviva uno come Zlatan per riaccendere il popolo rossonero che ora si aspetta una reazione della squadra in campionato. L’attaccante è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per le consuete visite mediche, si sottoporrà a quelle per poi proseguire la giornata nella direzione della sede del Coni, per l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio poi raggiungerà Casa Milan, dove tornerà dopo diversi anni lontano dall’Italia. Ad accoglierlo ci saranno il presidente e i dirigenti rossoneri per ufficializzare il suo passaggio in rossonero, con la firma che lo legherà al Milan per almeno i prossimi sei mesi.