Calciomercato Lazio, Szoboszlai nome nuovo per il centrocampo: i dettagli

Calciomercato Lazio, Szoboszlai nome nuovo per il centrocampo

Calciomercato Lazio Szoboszlai | Il calciatore del Red Bull Salisburgo è il nome nuovo per il centrocampo di Simone Inzaghi. Il Direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare lo ha puntato da diversi mesi ma ora sta sferrando l’assalto decisivo. La situazione. Dominik Szoboszlai, classe 2000, è un centrocampista centrale del Salisburgo e della nazionale ungherese. È considerato uno dei migliori prospetti del calcio europeo. Regista classico, ma può essere impiegato anche come mezzala. E’ molto dotato nei calci piazzati. Nella scorsa Bundesliga austriaca è andato a segno 9 volte e in quella in corso ha già timbrato il cartellino 4 volte. Il suo valore nominale di mercato è di 15 milioni di euro, contratto in scadenza al 31 maggio 2022.

Notizie Lazio, l’ungherese nel mirino

Come detto Tare lo ha puntato da tempo grazie alla sua fittissima rete di osservatori. Lo ha proposto a Lotito e Inzaghi con l’obiettivo di farne a suo tempo il sostituto di Lucas Leiva. Notevoli anche gli argomenti di trattativa con il Salisburgo. Il direttore sportivo della Lazio, infatti, è pronto a valutare il centrocampista ungherese 20 milioni di euro a patto che gli austriaci siano disposti ad inserire nella trattativa il rientro alla base di Valon Berisha prelevato dagli austriaci per 7 milioni di euro nel calciomercato estivo 2018 ma che non ha mai dato l’apporto richiesto. Per il centrocampista norvegese, naturalizzato kosovaro, solo 10 match in due stagioni complici una serie di infortuni muscolari e l’operazione al ginocchio che lo hanno tenuto lontano dai campi per quasi otto mesi. L’affare può decollare.