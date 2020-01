Calciomercato Juventus, Rugani verso la Premier: con Sarri non c’è spazio

Calciomercato Juventus, sarà addio Rugani: Sarri non gli concede spazio, Premier League nel suo futuro

Calciomercato Juventus – Rugani | E’ fuori dalle gerarchie di Maurizio Sarri il difensore della Juve, Daniele Rugani. Non più la seconda o la terza scelta, è finito in fondo alle ipotesi del tecnico di Figline. Sarri non lo ha praticamente quasi mai impiegato nel corso della stagione. Solo tre presenze in questo primo scorcio di campionato – una in Serie A e due in Champions – per il calciatore ex Empoli, con cui Sarri ci aveva condiviso l’importante stagione che lo ha consacrato in Serie A, convincendo proprio la Juventus a prelevarlo dal club toscano.

Scavalcato prima da De Ligt, poi da Demiral, mai spazio per Rugani, che aveva scelto di restare in bianconero anche per l’emergenza dovuta all’infortunio di Giorgio Chiellini. Quest’ultimo starebbe anche per rientrare ed è per questo che ora, Rugani non avrebbe praticamente più spazio in bianconero. La cessione è la soluzione migliore per accontentare tutti, la Premier è nel suo futuro.

News Juventus, Arsenal e Leicester su Rugani: cifre e dettagli

Stando a quanto evidenziato dal sito Calciomercato.com, Daniele Rugani sarebbe finito in orbita Premier League. Il calciatore vuole trovare maggiore spazio nel 2020 e giocarsi le difficili chance per l’Europeo che arriverà sul finale della stagione. Il classe ’94 piace all’Arsenal di Arteta, che vedrebbe in lui un’ottima soluzione per affiancare David Luiz. Discorso uguale per il Leicester, che potrebbe andare dritto su di lui per la propria difesa. I foxes però sono avvisati, così come il club di Londra: la Juve vuole lasciarlo partire, ma solo per una cifra che raggiungerà almeno 20 milioni. Il Leicester sarebbe anche pronto a prelevarlo dal club di Torino: per lui è pronto un contratto da ben 4 milioni di euro a stagione. La Juventus fa sapere di aprire anche ad un’ipotesi di prestito con diritto di riscatto.