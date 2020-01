Calciomercato Juventus, colpo Pogba: la strategia in vista di giugno

Calciomercato Juventus – Pogba | Mentre la Juventus accoglie il primo colpo per il mercato invernale, Dejan Kulusevski, Fabio Paratici continua il suo lavoro verso gli altri da piazzare. L’oggetto di mercato più desiderato resta quello legato al nome di Paul Pogba, che continua ad allontanarsi sempre di più dal Manchester United. Il club inglese ha perso un altro match nel pomeriggio di ieri, contro l’Arsenal, gara in cui è stato escluso il talento francese. Una nuova esclusione, perché l’ex Juve era stato escluso anche nell’ultima gara contro il Burnley. La situazione di classifica non piace a Pogba, che vorrebbe tornare a giocare la Champions League il prossimo anno: sono ben cinque i punti di distanza dal Chelsea, che si trova quarto a quota 36 punti.

Ultime Juventus, Paratici vuole piazzare il colpo Pogba: i dettagli

Troppo difficile intervenire subito e a gennaio per arrivare a Pogba, ed è per questo che Fabio Paratici è a lavoro per piazzare il colpo perfetto. Sul calciatore francese il club bianconero continua a studiare l’operazione, per arrivarci a giugno. Per farlo però la Juventus avrà bisogno di liberare uno spazio nel reparto di centrocampo ed è per questo che lavorerà anche alle cessioni nelle prossime due sessioni di calciomercato. Come rivela Tuttosport, infatti, gli unici intoccabili in casa Juve sarebbero Pjanic e Bentancur.

Emre Can è ovviamente in uscita e potrebbe finire al Paris Saint-Germain in un’operazione di scambio con Paredes. Khedira potrebbe lasciare, così come Rabiot che piace in Premier League. Matuidi potrebbe rinnovare fino al 2021. Insomma, una situazione da sbrogliare per riuscire ad arrivare al colpo per il reparto di centrocampo. La Juventus vuole il ritorno di Paul Pogba alla Continassa ed è possibile che tutto ciò possa concretizzarsi nel mercato di giugno.