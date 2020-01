Calciomercato Juventus, Kulusevski è bianconero (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus, Kulusevski è bianconero

Calciomercato Juventus, Kulusevski | Dopo le visite mediche, arriva anche l’annuncio ufficiale. La Juventus ha acquistato dall’Atalanta il giovane centrocampista classe 2000 Dejan Kulusevski. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito, confermando che il giocatore svedese di origini macedoni resterà fino a giugno “ancora in prestito al Parma, dove ha iniziato questa stagione”. Gli ultimi svedesi ad indossare la maglia della Juventus, Mellberg ed Ekdal, non hanno lasciato il segno. Dejan Kulusevski spera di fare meglio, magari seguendo le orme del suo connazionale, Zlatan Ibrahimovic che invece di ricordi a Torino ne ha lasciati tanti e di belli. Da stasera Kulusevski è ufficialmente un calciatore bianconero. Il CFO bianconero Fabio Paratici non è riuscito a trovare un accordo con il Parma per portarlo subito a Torino. La proposta del prestito di Marko Pjaca è state gentilmente rifiutata. Ma è fatta.

Mercato Juventus, la nota del Club

Il pressing bianconero conferma quanto la Juventus creda in Kulusevski, per cui sono stati sborsati la bellezza di 44 milioni di euro all’Atalanta fra parte fissa (35) e bonus (9). Il giocatore, che ha firmato un contratto quinquennale, è arrivato nella tarda serata di mercoledì a Torino e in mattinata si è recato di buon mattino al J Medical per le visite di rito. Tutto in regola come previsto. Ecco il testo della nota ufficiale del Club: ” Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore”.