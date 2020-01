Calciomercato Juventus: Camavinga e Chong le nuove idee

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Camavinga e Gravenberch le nuove idee

Notizie Juventus: non solo Kulusevski. Come riportato da Tuttosport i bianconeri sono scatenati sul mercato ora l’attenzione è focalizzata su centrocampisti ed attaccanti.

I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Kai Havertz del Bayer Leverkusen che nel recente incrocio di Champions ha incassato il gradimento pubblico di Maurizio Sarri.

In Champions del Salisburgo ha stregato anche Dominik Szoboszlai, 19 anni, mezzala ungherese di grande tecnica e visione di gioco, 4 gol e 5 assist in 21 partite in questa stagione con la squadra della Red Bull.

Devono ancora calcare il più prestigioso palcoscenico europeo, invece, il ventenne Thaith Chong del Manchester United e i diciassettenni Eduardo Camavinga del Rennes e Ryan Gravenberch dell’Ajax.

Chong, esterno di centrocampo di grande fisicità, è in scadenza di contratto con i Red Devils e dunque si inserisce in un filone classico del mercato bianconero. Camavinga, mediano francese nato in Angola, è un interditore.

Cinque, invece, le apparizioni nella prima squadra dell’Ajax dell’olandese Gravenberch, che il 22 dicembre ha segnato anche il suo primo gol in Eredivisie: per le doti fisiche (190 centimetri d’altezza) e tecniche, somiglia a Pogba ed è assistito da Raiola.

Ultime Juve: idee per l’attacco

Lo stesso procuratore dell’attaccante olandese Donyell Malen: veloce, tecnico e mobile, abile anche nell’assist, in questa stagione ha segnato 17 gol in 25 partite nel Psv Eindhoven.

Tra gli attaccanti esterni invece viene seguito con attenzione Noah Okafor, diciannovenne svizzero di origini nigeriane del Basilea.