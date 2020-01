Calciomercato Inter, Vidal ‘liberato’ da Dani Olmo: lo spagnolo si candida al Barcellona

Calciomercato Inter, Vidal più vicino grazie a Dani Olmo: le ultime

Calciomercato Inter – Vidal | Intrigo di mercato interessante quello che accende Dani Olmo, con delle scottanti dichiarazioni sul proprio futuro. L’Inter continua a percorrere la sua strada, che porta dritta ad Arturo Vidal. Il centrocampista è l’obiettivo numero uno, perché Antonio Conte già da tempo avrebbe chiesto un calciatore con quelle caratteristiche. Il tecnico lo ha già avuto a sua disposizione ai tempi della Juventus, calciatore con cui ha condiviso trofei e momenti importanti della sua carriera. Il destino dei due potrebbe incrociarsi di nuovo, ma c’è da convincere la dirigenza del Barcellona, che sarebbe disposta a cedere Vidal solo ad una condizione: trovare il giusto rimpiazzo. Dani Olmo svela un importante retroscena di mercato: lo spagnolo sarebbe stato chiesto dal Barcellona.

News Inter, Dani Olmo svela di essere vicino al passaggio al Barcellona: ora Vidal può liberarsi

Le dichiarazioni di Dani Olmo ai microfoni di L’Esportiu sul proprio futuro, accendono il mercato: “Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupa il mio entourage. Se dovessero trovare un accordo, preferirei andare via subito a gennaio. Credo sia giunto il momento di fare il grande salto. Il mio obiettivo è andare agli Europei e migliorare, sarà difficile farcela giocando in Croazia. Alla Dinamo ho dato tanto e loro hanno dato tanto a me: ora è arrivato il tempo di trovare una soluzione per il bene comune. Sono felice che siano tornati a interessarsi a me e che abbiano fatto un’offerta per riportarmi nel club, lì ho passato sei anni splendidi”. Stando a quanto analizza Calciomercato.com, l’intreccio di mercato vedrebbe protagonista dunque anche Vidal: il cileno potrebbe liberarsi non appena Dani Olmo passerà al Barcellona. L’Inter osserva attenta e attende nuove aperture dal club catalano.