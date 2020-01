Calciomercato Inter, Tonali per rispondere alla Juve: pronta offerta monstre

Calciomercato Inter: i nerazzurri preparano l’offerta per Tonali

Calcio Mercato Inter Tonali | Un mercato sempre più avvincente quello di Serie A, dove soprattutto le big hanno voglia di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Tra le squadre più attivi c’è sicuramente l’Inter, il quale con Antonio Conte è stato chiamato ad alzare decisamente l’asticella. I nerazzurri stanno valutando diversi profili nelle ultime settimane, e ora si sentono quasi in “dovere” di rispondere alla Juve, che ha appena ultimato l’acquisto di Kulusevski.

Serve una risposta forte, magari con un altro giovane forte e di prospettiva. Parliamo di Sandro Tonali, centrocampista che ha fatto già vedere cose molto positive in Serie A, e che ha estimatori sia in Italia che all’estero. L’ad Marotta stravede per lui, e stando a quanto riportato dal quotidiano Brescia Oggi, pare che stia preparando un’offerta importante per il giocatore da presentare a Cellino, difficile da rifiutare.

News Inter: la strategia per arrivare a Tonali

L’interesse dell’Inter per Tonali è molto più che concreto, e ora i nerazzurri stanno pensando ad una strategia vincente per arrivare al centrocampista. L’idea sarebbe quella di prenderlo ora e lasciarlo in prestito al Brescia, in modo da anticipare la concorrenza, specie quella di un agguerrito PSG.