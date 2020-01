Calciomercato Inter, l’obiettivo è Acuna: c’è la prima offerta dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Acuna | Porta il nome di Marcos Acuna, uno degli obiettivi dall’Inter in vista del mercato di gennaio. Per la corsia mancina è una delle soluzioni di calciomercato studiate da Marotta, assieme agli obiettivi Alonso ed Emerson Palmieri. Sta valutando più profili il club nerazzurro, dopo aver visto sfumare Kulusevski, finito alla Juve. Ora l’amministratore delegato cerca di capire quale sarà la miglior soluzione per gennaio. Antonio Conte si augura che la società possa garantirgli il giusto rinforzo per allungare la cosiddetta ‘coperta’ e puntare l’assalto al titolo. Ci sarebbe anche l’offerta per Marcos Acuna, stando a quel che rivela il quotidiano ‘O Jogo’, con l’Inter che si sarebbe mossa concretamente per l’argentino.