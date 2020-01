Dopo quello di Mattia Perin e Behrami, sta per arrivare anche l’annuncio del colpo Destro: l’attaccante ha svolto le visite mediche col Genoa.

Calcio mercato Genoa, visite e poi annuncio per Destro

Dopo Perin, sta per arrivare un nuovo innesto per i tifosi della nord di Marassi. Si tratta anche in questo caso di un rendez-vous, visto che l’attaccante ha già vestito la maglia rossoblu a più riprese fra il 2010 ed il 2013. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport a margine delle visite mediche con il suo nuovo club: “Sono prontissimo, contentissimo, riparto, sono carichissimo, dobbiamo fare un grande girone di ritorno, adesso facciamo le visite poi vediamo, ho sentito i vecchi compagni, pensiamo a salvare il Genoa“. Contratto fino a giugno per il bomber, poi si vedrà. A dirla tutta, complice anche qualche infortunio di troppo, le sue esperienze in rossoblu non sono state all’altezza di quelle con Siena o Roma, ma arrivato all’età di 28 anni, per l’attaccante di Ascoli Piceno è arrivato il momento del ritorno ad alti livelli.