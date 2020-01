Calciomercato Genoa, Perin in prestito dalla Juventus (UFFICIALE)

Nessun annuncio, ma il dato di fatto: sul sito della Lega di Serie A è stato ufficializzato il passaggio in prestito di Perin dalla Juventus al Genoa.

Calcio mercato Genoa, Perin in arrivo

Torna una delle bandiere degli anni d’oro del Genoa, che al netto degli infortuni, ha scritto pagine importanti della storia de Grifone e vuole tornare a farlo. Prestito secco, fra 6 mesi il ritorno in bianconero, almeno in teoria. Perché il portiere ha salutato i tifosi bianconeri con un post su Instagram nel quale ha scritto: “Semmai dovessi tornare, spero di ritrovare l’affetto che mi avete riservato in questi anni. Lascio una delle formazioni più importanti d’Europa, dopo un anno che è stato come un apprendistato, sono stato a contatto con grandi campioni, ho imparato cosa significa voler vincere, la Juventus è uno stato mentale“. Alla Juventus era arrivato nell’estate del 2018 per 12 milioni di euro più bonus finiti nelle casse di Preziosi, ma a Torino ha trovato pochissimo spazio, chiuso all’occorrenza da Szczesny o Buffon: 0 presenze per lui in questa stagione finora.

Problemi di equilibri

Con un portiere come Radu, designato da molti come l’erede addirittura di Handanovic all’Inter (proprietaria del suo cartellino), è chiaro che si creerà una rivalità per il ruolo di primo portiere al Genoa. Anzi, stando a sentire l’agente dell’estremo difensore rumeno, c’è spazio per un clamoroso colpo di scena.