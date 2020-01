Calciomercato Genoa, in attesa dell’annuncio Behrami è già ufficiale

Valon Behrami torna in pista e lo fa con la maglia del Genoa: anche per il centrocampista, si tratta di un ritorno

Calcio mercato Genoa, comunicato Behrami

Marroccu è scatenato. Il dirigente rossoblu ha realizzato (e sta realizzando) una serie di colpi di esperienza, con il preciso compito di portare il Genoa verso una salvezza tranquilla. Anche in questo caso, come accaduto per Perin, la notizia arriva dal sito della Lega Serie A, che annovera tra i contratti depositati in Lega quello dell’ex centrocampista del Napoli. Dopo aver rescisso con il Sion a inizio ottobre, il centrocampista riparte dall’Italia, che è senza dubbio il paese dove ha fatto meglio. Oltre ai successi con la casacca azzurra, anche con la maglia dell’Udinese ha raggiunto 2 salvezze nelle sue ultime esperienze nel Bel Paese. Con il Genoa invece ha esordito in Serie A, visto che è stato il club che l’ha portato in Italia acquistandolo dal Lugano: 24 presenze, poi il trasferimento prima al Verona in prestito e poi alla Lazio a titolo definitivo.