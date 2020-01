Calciomercato Cagliari, Tonelli nel mirino: la trattativa

Calciomercato Cagliari, Tonelli nel mirino

Calciomercato Cagliari Tonelli | Doppia seduta per il Cagliari nel primo allenamento dell’anno in vista della sfida contro la Juventus del 6 gennaio prossimo. Presente al centro sportivo di Asseminello anche il presidente Giulini, che prima di assistere all’allenamento a bordo campo ha fatto gli auguri a squadra e staff per un 2020 speciale, in cui si celebrerà il centenario del Club. Agli ordini di mister Rolando Maran la squadra è stata impegnata di mattina in palestra per esercizi di forza, nel pomeriggio spazio a torelli e lavoro tattico sugli sviluppi difensivi di squadra e di reparto. Chiusura con la partitella a campo ridotto. Cacciatore si è allenato regolarmente con il gruppo, del quale hanno fatto parte oggi anche i Primavera Carboni, Ladinetti, Lombardi e Marigosu. Programma personalizzato invece per Castro, Ceppitelli e Cragno. Domani è in programma una nuova seduta di allenamento.

Mercato Cagliari, un obiettivo in difesa

Nel frattempo è partito il calciomercato e il direttore sportivo del Cagliari si sta muovendo con nettezza per rinforzare la rosa di Maran. L’obiettivo principale corrisponde al nome di Lorenzo Tonelli. Ad oggi nessuna presenza in stagione nel Napoli e la volontà netta, e comunicata alla società, di cambiare aria. Secondo quanto riportato dalla striscia serale dello speciale calciomercato dell’emittente satellitare Sky Sport il club sardo proverà a convincere subito il Napoli a liberare il difensore in prestito, con diritto di riscatto. Aggiungere Tonelli al reparto difensivo del Cagliari alzerebbe il livello di qualità e di esperienza nella rosa di Maran. Carli, attuale direttore sportivo del Club di Tommaso Giulini ha già conosciuto Tonelli all’Empoli ed è prontissimo a scommetterci di nuovo.