Ultime Milan, Matic ammette: “Vedremo cosa succederà entro gennaio”

Mercato Milan | Matic apre la porta all’uscita United. Il centrocampista serbo è da tempo nel mirino nei rossoneri.

Nella giornata di ieri, Nemanja Mati, centrocampista dello United in uscita dal club inglese e con il contratto in scadenza a giugno, ha aperto la porta ad un addio a gennaio nel corso di un’intervista concessa al Telegraf:

“Non so cosa dire. Ho un contratto per altri sei mesi, vedremo a gennaio cosa succederà. Prolungherò il contratto o cercherò di trovare qualcos’altro”.

Tuttavia il club inglese potrebbe anche decidere di prolungare il contratto anche se lo scarso minutaggio rende difficile le trattative come confermato dal calciatore:

“Lo United ha qualche possibilità di prolungare il mio contratto, ma vedremo se i piani del club coincidono con i miei piani. Non potrei dire niente di più perché non lo so nemmeno io”.

Ultime Milan: c’è la fila per Matic

Boban e Maldini potrebbero provare subito il colpo senza attendere il fine anno. Il Milan potrebbe infatti approfittare del rinnovo che non arriva, per far calare le richieste economiche del club di Manchester.

Su di lui ci sarebbe anche l’Atletico Madrid tra le squadre che tengono d’occhio la sua disponibilità, in Italia piace a Inter, Milan e Juventus.