Ultime Milan, Ibrahimovic day. Nocerino: “La pacchia è finita”

Antonio Nocerino è stato protagonista dell’ultima stagione di successi rossoneri proprio assieme a Zlatan Ibrahimovic: col ritorno dello svedese fissato per domani in mattinata, il centrocampista mette tutti in riga.

Notizie Milan, Nocerino accoglie Zlatan

Sta per arrivare l’Ibra-Day. Arrivo a Milano, visite mediche, firma sul contratto e poi l’annuncio tanto atteso dai tifosi. Poi sotto col lavoro, coi primi allenamenti, se il tempo lo permetterà (sarebbe comunque una sessione personalizzata). Poi l’abbraccio col mister e coi compagni che in questi mesi lo hanno accolto con grande calore anche nelle dichiarazioni pubbliche. Oggi non gioca più col Milan, ma Antonio Nocerino conosce molto bene sia la punta che l’ambiente rossonero, e pensa che di meglio non potesse succedere: “Adesso anche negli allenamenti si andrà a 300 all’ora, Ibra vuole vincere sempre, anche le partititelle e le sfide a Milanello. Con lui non si sgarra, non ci sarà più spazio per scherzare. La pacchia è finita, ha una mentalità impressionante“, ha detto a Milannews.

Il valore aggiunto di Ibra

Del resto, se Nocerino nella stagione 2011/12 ha segnato 10 gol, lo deve anche a Ibra-kadabra. La sua abilità nel creare spazio per i compagni è una sua caratteristica troppe volte dimenticate secondo il napoletano: “Lo marcano in 2 e quindi c’è più spazio. Servono giocatori di gamba, che sappiano inserirsi nei corridoi che inevitabilmente creerà Zlatan.