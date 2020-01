Ultime Inter, senti Solskjaer: Lukaku ottimo ma avevamo un piano”

Ultime Inter Solskjaer Lukaku | L’allenatore del Manchester United, parla nuovamente di Romelu Lukaku in conferenza stampa: “Romelu è un buon attaccante e segnerà sempre tanti gol, l’addio è avvenuto al momento giusto. Non abbiamo trovato il sostituto giusto al di fuori del nostro club perché qui avevamo già Mason Greenwood”.

Notizie Inter: la “risposta” del bomber

Anche l’attaccante ha parlato oggi dopo prima parte di stagione davvero eccezionale per l’Inter, che può godere di una posizione di classifica più che ottima. Conte può essere davvero soddisfatto.

Il suo arrivo è stato importante per l’Inter così come per lui, il quale è riuscito a ritrovare fiducia e gol come in passato. Il giocatore, tramite Instagram, ha voluto raccontare la sua decade parlando anche del passaggio in nerazzurro:

“Giocare all’Inter è un mio sogno da quando ero piccolo, tutti sanno della mia ammirazione per Adriano. Essere in questo club è una benedizione, è un onore per me giocare qui ed indossare questa maglia. Per ora le cose vanno bene, ma dobbiamo insistere e continuare a dare il nostro meglio”. La carriera di Lukaku sembrava aver preso una piega decisamente negativa a Manchester ma il passaggio a Milano ha cambiato tutto.