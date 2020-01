Ultime Brescia, capodanno non facile per Mario Balotelli: incidente in mattinata con la sua Fiat

Ultime Brescia – Incidente per Balotelli | Comincia nel peggiore dei modi il 2020 per Mario Balotelli. Il calciatore italiano era di rientro dal veglione di capodanno e si è ritrovato con l’auto schiantata. La notizia dell’incidente è ben presto rimbalzata sul web e il calciatore è stato preso d’assalto dai tifosi, tra qualche commento qua e là sui suoi canali social. Non è ancora arrivato un messaggio da parte del calciatore del Brescia, ma Balotelli sta bene e non c’è stata nessuna conseguenza fisica dopo l’accaduto.

News Brescia, incidente Balotelli: la ricostruzione dei fatti

Mario Balotelli stava rientrando nella sua abitazione, dopo aver festeggiato l’inizio del nuovo anno. Di ritorno dal veglione di capodanno, il calciatore del Brescia ha fatto rientro alle sei del mattino presso la sua abitazione di Via Triumplina. Stando a quel che rivelano i colleghi di Corriere.it, Mario Balotelli avrebbe fatto un incidente nella sua Fiat 500 Abarth, sbagliando la manovra nella sua autovettura. Si sarebbe schiantato in un cancello non molto lontano dalla sua abitazione. Balotelli è finito subito al centro della polemica, con un 2020 non iniziato nel migliore dei modi. L’episodio lo ha costretto poi, in mattinata, a lasciare l’auto ferma lì e poi recuperata con il carro-attrezzi: lui è uscito illeso, il veicolo un po’ meno. Balotelli ha lasciato l’auto e si è diretto verso casa a piedi.