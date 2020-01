Ultime As Roma, allenamento al Tre Fontane aperto ai tifosi: le immagini della giornata

Ultime As Roma, al Tre Fontane la sessione d’allenamento a porte aperte. Comincia il 2020 e la Roma è già a lavoro in vista dei prossimi impegni importanti di Serie A. Al Tre Fontane arriva una sessione d’allenamento speciale, aperta ai tifosi, dove la squadra ha lavorato agli ordini del tecnico Paulo Fonseca.

I giallorossi sono stati accompagnati dalla carica di circa 2600 tifosi, che nel giorno d’apertura del 2020 hanno dimostrato vicinanza ai propri beniamini. Sarà un mese impegnativo per gli uomini di Fonseca, perché arriveranno Torino e Juventus, poi il Parma in Coppa Italia e il Genoa, prima del derby contro la Lazio. I tifosi in poco tempo hanno preso d’assalto il centro tecnico andando ad occupare ogni posto a disposizione. E’ stato un modo per ribadire l’amore verso i propri colori, da parte dei supporters giallorossi.

News As Roma, le immagini della giornata