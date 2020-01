Tweet on Twitter

Oroscopo di domani 2 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questo 2020 inizia nel migliore dei modi per te, ci sono grosse novità sia sul lavoro che in amore. I tuoi progetti cominciano a prendere forma, mentre stai riscoprendo i tuoi sentimenti.

Toro. Periodo piuttosto positivo per te, soprattutto per quanto riguarda le relazioni. I sentimenti sono di nuovo una priorità per te, e inoltre potrai anche fare nuove amicizie.

Gemelli. Giornata un po sottotono, in cui ti mancano un po le energie e la voglia di fare. Hai delle discussioni aperte con qualcuno, cerca di dosare le parole e rimanda ogni litigio. Goditi le festività e cerca di rilassarti.

Cancro. Hai vissuto un periodo piuttosto complicato, ma adesso finalmente cominci ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Ci sono grosse novità per te, soprattutto sul lavoro, in cui ti senti più apprezzato ed appagato.

Leone. Sei carico e pieno di energia, questo ti porta ad essere intraprendente sia sul lavoro che in amore. Sfrutta questo momento per portarti avanti rispetto agli altri, specie nei tuoi progetti.

Vergine. Sei felice in questi primi giorni dell’anno, ti senti bene e soprattutto apprezzata da molte persone. Il tuo modo di fare non deve cambiare, dosa bene le parole e le tue relazioni saranno durature.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. La tua passione per i viaggi e la tua voglia di conoscere, ti farà fare nuove conoscenze. Fai nuove amicizie, sarà facile per te anche negli approcci amorosi. A Gennaio spinge la passione, sarà difficile restare soli.

Scorpione. Inizia un periodo positivo per te, Saturno sarà in opposizione ma dovrai trarne vantaggi: ci saranno grandi fatiche e tante responsabilità. Saranno inoltre giorni indimenticabili per tutto quel che concerne l’amore.

Sagittario. Prendi di petto le questioni e affrontale oggi. Poi sabato e domenica penserai al relax. Cerca di vivere il periodo che arriverà, con maggiore positività. In vista del 2020 potresti vivere un grosso colpo di scena nella tua vita.

Capricorno. Tieni occupata la tua mente e allontana i pensieri, tirali fuori e parla quando ne hai il bisogno. Abituati al nuovo stile che hai a lavoro, c’è stato un cambiamento importante e hai bisogno di trovare il giusto equilibrio. Per l’amore è una giornata positiva.

Pesci. La giornata è stancante, ma tutto ciò non inciderà sui tuoi risultati lavorativi. Tieni duro e non innervosirti, perché in questi casi si potrebbe rischiare di ‘esplodere’. Stai cercando di recuperare denaro e risollevare un momento difficile, sii prudente.