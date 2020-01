Notizie Udinese, Guidolin svela: “Contatti con la società”

Francesco Guidolin potrebbe tornare sulla panchina dell’Udinese: è stato lui stesso a rivelare dei contatti con coi friulani, anche se non con Pozzo.

Ultime Udinese, Guidolin pronto al ritorno

Alla Dacia Arena, anzi allo Stadio Friuli, il mister ha ottenuto risultati storici per il club. Erano i primi anni di questo decennio, e se da quelle parti si sentiva la musica della Champions League era anche merito suo. Nel 2020 la storia potrebbe ripetersi e ad annunciarlo è l’allenatore stesso ai microfoni di Telefriuli: “Mi ha contattato una persona della società, un amico. Non Giampaolo o Gino Pozzo, però. Se uno di loro due mi avesse chiamato sarei venuto a parlare, e la cosa è valida ancora adesso“. Resta quindi con la valigia pronta Fabio Gotti, allenatore ad interim dei friulani, che tuttavia a suon di buoni risultati si sta aggrappando alla panchina: l’ultima contro il Cagliari prima della sosta gli ha garantito il panettone, ma non è detto che non possa esserci spazio per un clamoroso ribaltone. Non è l’unica opzione per il tecnico veneto: resta viva infatti la candidatura di un altro club in Serie A.

