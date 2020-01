Notizie Milan, Raiola su addio Donnarumma: “Dovrebbero chiedermi scusa”

Ultime Milan | Mino Raiola, agente del portiere del Milan Gigio Donnarumma, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Repubblica:

“Dovrebbero chiedermi scusa per Donnarumma”.

Così l’agente sulla sua idea di cedere Gigio Donnarumma dal Milan ormai due anni fa:

“Dovrebbero dirmi: Mino, avevi ragione tu. Volevo portarlo via perché non mi fidavo di quel Milan, come dei dirigenti dell’Inter di Thohir”.

Ultime Juve: Raiola anche su Pogba

Nella giornata di ieri il procuratore si era reso protagonista anche di altre dichiarazioni su Paul Pogba, altro suo assistito:

“Paul ha sempre rispettato lo United e viceversa. L’unico che può parlare per i Red Devils e per Pogba è Solskjaer e io mi attengo a ciò che dice lui. Pogba non si muoverà e noi siamo felici così”.

Così il manager a Sky Sports UK. L’agente del centrocampista francese ha poi proseguito:

“Se vedo Pogba ancora allo United anche il prossimo anno? Sì, ma in una squadra che lotta per vincere la Premier e anche la Champions. ta lavorando per riprendersi dall’infortunio, per ora il nostro unico pensiero è questo. Il suo obiettivo è di essere pronto e giocare al meglio per lo United. Paul è un grande professionista finché è ai Red Devils penserà solo a vincere trofei con questo club”.