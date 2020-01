Juventus, Raiola su De Ligt: “Nedved mi dice che è da Pallone d’Oro”

Notizie Juventus: Raiola su De Ligt

Notizie Juventus De Ligt | La Juventus prosegue la stagione con qualche difficoltà, soprattutto da parte di qualche nuovo arrivo. Chi si sta ambientando al calcio italiano è De Ligt, il quale dopo qualche difficoltà sta ritrovando la forma migliore. A parlare del suo momento è stato Mino Raiola, suo agente. Ecco le sue parole riportate da cm.com:

“Sulla prima scelta di De Ligt? La Juventus, è rimasto inoltre sorpreso dall’interesse del PSG come del Barcellona. Lui alla Juve si allena con i migliori difensore del mondo, a lui non interessano i soldi, pensa solo a giocare. E’ felice in bianconero. Parlo spesso con Nedved e mi dice che è quasi matto più di lui e che è da Pallone d’Oro”.

Raiola sul Barcellona e De Ligt

“Secondo tanta gente olandese il Barcellona non è un club straniero, ma proprio olandese. De Ligt sarebbe dovuto per forza andare lì, e il fatto che non sia accaduto è stato come una specie di sacrilegio. Lui è olandese come Frenkie (de Jong, ndc) e arriva dall’Ajax, quindi… Le ragioni che ci hanno dato per provare a prendere Matthijs erano sbagliati. Non è solo un calciatore. Pensate inoltre che un personaggio come Piquè si sia arreso e fatto da parte in questa questione?”