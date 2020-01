Notizie Cagliari, Cigarini: “Juve ferita ma contro la Juve senza paura”

Ultime Cagliari | Luca Cigarini, centrocampista del club isolano, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Corriere.it.

L’ex Napoli ha detto la sua in vista di Juventus-Cagliari, primo impegno di entrambe le squadre nel 2020:

“Giocheremo contro una Juve ferita, arrabbiata. I bianconeri sono una delle prime squadre in Europa e nel mondo, ma noi guardiamo a noi stessi. Abbiamo reso la vita difficile a tanti fino ad ora e vogliamo continuare. Andremo a Torino senza paura, cercando di essere il più possibile compatti. Solo in questo modo potremo giocarcela a viso aperto”.

Ultime Juventus: bianconeri a completo

Intanto Sarri potrà contare sull’intera rosa ad eccezione di Giorgio Chiellini. Il gruppo dei calciatori bianconeri, infatti, in vista della gara in programma lunedì 6 gennaio, alle 15 contro il Cagliari, sono scesi in campo nel pomeriggio al Training Center della Continassa.

I bianconeri hanno lavorato sulla ripresa della condizione fisica, per ricominciare a mettere benzina nel motore, in vista della seconda parte della stagione. Nel dettaglio, la seduta di oggi ha avuto come menu prima palestra, poi in campo atletica, sprint, lavoro con la palla e partitella finale. Assente il solo Douglas Costa, per un motivo particolare.