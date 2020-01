Inter, le prime indiscrezioni sulle maglie del 2020-2021: i dettagli

Inter, le prime indiscrezioni sulle maglie del 2020-2021

Inter maglie 2020-2021 | Come riporta l’edizione online del tg dello sport dell’emittente satellitare Sky Sport il sito Footy Headlines, specializzato nelle anteprime delle maglie da calcio, ha pubblicato l’ultimo giorno del 2019 un’anticipazione delle divise che l’Inter dovrebbe utilizzare nella stagione 2020-2021. Ricordiamo che si tratta ancora di maglie griffate Nike, società leader del settore con cui il club di Steven Zhang ha un contratto di fornitura esclusiva fino al 30 giugno 2024. Confermato anche ci sarà la scritta Pirelli azienda main sponsor fino al 30 giugno 2021. Vediamo i dettagli.

Ultime Inter, i dettegli delle scelte

La prima maglia è ispirata a quella del 2010-11, la stagione immediatamente successiva al Triplete che portò in dote ai tifosi interisti il Mondiale per club, vinto da Benitez e la Coppa Italia vinta da Leonardo, al momento, ultimo trofeo messo in bacheca dai neroazzurri. La seconda maglia, un inedito assoluto è con scacchi nerazzurri sul bianco mentre la terza maglia rimanda ad anni gloriosi per il club, come il 1997-1998, l’anno della Coppa Uefa vinta con Ronaldo centravanti e il biennio 2004-2006, con i primi trionfi con Roberto Mancini allenatore. Questo il menù scelto dall’Inter e Nike. La speranza dei dirigenti è che le divise siano fortunate per il club come le annate alla quali sono ispirate.