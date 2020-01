FIFA 20 – Totw 16, la squadra della settimana

Fifa 20 TOTW 16/ Questa la squadra della settimana numero 16. La EA ha appena rilasciato il TOTW 16 che sarà presente nei pacchetti dalle 19.00 di questa sera. Molti i nomi confermati dalla Predictions.

Una bella squadra della settimana la numero 16, la prima del 2020. In difesa Alexander Arnold è sicuramente un giocatore interessante, così come anche Kantè a centrocampo. In attacco naturalmente spiccano Kane ed Aguero, cosi come anche Adama Traoré per la sua spaventosa velocità.

Inutile dire che la maggior parte dei calciatori fanno parte della Premier League, visto che solo il campionato inglese è sceso in campo durante queste settimane di festa tra Natale e capodanno. Il massimo torneo inglese infatti non si ferma mai e anche questa volta si è differenziato da tutti gli altri campionati normali.

Anche in panchina dunque naturalmente sono da registrare calciatori inglesi, in particolare solo un giocatore (Hamdallah) non fa parte della schiera dei giocatori presenti in Premier League.

TITOLARI

Heaton

Alexander Arnold

Maguire

Doherty

Kanté

Eriksen

Ayoze Perez

Kane

Aguero

Martial

Adama Traoré

Sostituti e riserve