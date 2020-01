Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli, spunta Koutris per la difesa

Notizie Napoli, Koutris il nome nuovo. Come riportato da tmw, gli azzurri a differenza dal passato, sono chiamat ad intervenire nella finestra invernale dopo l’inizio di stagione complicato.

La priorità per Gattuso è avere a disposizione un regista. Il Napoli ha preferito non indugiare su Torreira, bloccato dopo il cambio di guida tecnica che ha vissuto l’Arsenal, ed è andato spedito su Stanislav Lobotka, seguito da Giuntoli già da anni.

L’affare è più che avviato, la distanza tra le parti s’è ridotta ad un paio di milioni con gli azzurri pronti ad offire 16 milioni più 2 di bonus.

Tuttavia, con il passaggio al 4-3-3, e la permanenza di Mertens come vice-Milik o comunque alternativa nel ruolo, al momento Llorente è la terza scelta. Potrebbe essere sacrificato per un esterno mancino, da far giocare a destra a piede invertito. Caratteristiche diverse da Callejon, e che portano a Politano.

Ultime Napoli: si cambia in difesa

Con l’infortunio di Ghouloam, Mario Rui ad oggi ha dovuto compiere gli straordinari. Per questo il Napoli ora pensa ad intervenire.

L’adattamento di Di Lorenzo ha portato scompensi sull’altra corsia dove Hysaj resta in uscita senza rinnovo del contratto. Il Napoli ha pensato a Ricardo Rodriguez, che andrà via dal Milan, piace Leonardo Koutris, classe ’95 dell’Olympiacos in scadenza 2021, ma bisogna prima sbloccare l’addio dell’albanese.