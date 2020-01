Calciomercato Napoli, Igor per sostituire Ghoulam: è il ‘piano B’ di Rodriguez

Calciomercato Napoli, Igor è la soluzione low cost se dovesse dire addio Ghoulam

Calciomercato Napoli – Igor | Potrebbe essere finita l’avventura di Faouzi Ghoulam in azzurro. Ormai da un po’, il terzino algerino, non riesce più a tornare il titolare della corsia mancina. Tra mercato in entrata e in uscita, il Napoli sarà attivissimo nel gennaio che ha appena aperto i propri battenti. L’intenzione è quella di chiudere immediatamente per Lobotka, così da garantire a Gattuso il proprio centrocampista, e poi concentrarsi per la situazione che concerne la corsia mancina. Per Faouzi Ghoulam potrebbe essere terminata la sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Su di lui ci sono diversi club e il Napoli si prepara a sostituirlo. Il primo nome porta a Ricardo Rodriguez, fedelissimo di Gennaro Gattuso, ma occhio all’ipotesi delle ultime ore: Igor della Spal.

Ultime Napoli, è Igor il piano B di Ricardo Rodriguez

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, il Napoli avrebbe individuato in Igor, la soluzione all’eventuale addio di Faouzi Ghoulam. Quest’ultimo è ancora alle prese con i fastidi muscolari e gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati quando il club vivrà il tour de force da qui in avanti: Inter, Lazio, poi ancora Fiorentina e Juventus, con l’impegno di Coppa Italia importante per fare il passo in avanti verso uno degli obiettivi della stagione, arrivare in finale e puntare al titolo.

Il futuro di Ghoulam è in bilico. Con la situazione legata a Ricardo Rodriguez che non si sbroglia, c’è l’ipotesi low cost dalla Spal: il brasiliano Igor ha dimostrato di essere un terzino di tutta fascia, pronto al doppio lavoro difensivo e offensivo. Sarebbe lui il calciatore individuato da Cristiano Giuntoli per regalare al proprio tecnico, uno dei colpi di mercato da piazzare per gennaio.