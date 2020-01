Calciomercato Napoli, addio Ciciretti: va ad Empoli

Amato Ciciretti sta per lasciare il Napoli in questa sessione di mercato: alla ricerca di spazio, riparte in Serie B, con l’Empoli.

Calcio mercato Napoli, Ciciretti in uscita

In reparto affollato come quello azzurro, con una situazione complicata come quella azzurra, ovvio che il futuro dell’esterno ex Benevento fosse a tinte diverse. Quest’estate era già stato sul piede di partenza, poi le trattative di cui è stato oggetto non sono andate a buon fine ed ecco che è rimasto alla corte di Ancelotti. Che poi, si fa per dire, visto che gli unici minuti che ha giocato sono stati con la Primavera: la mossa della disperazione per evitare di fargli perdere del tutto il terreno di gioco. Come anticipato però dall’agente, alla fine è arrivato il momento dei saluti: secondo Sky Sport, c’è l’Empoli pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Ultime Napoli, gli altri movimenti

Serve un centrocampista centrale. Stan Lobotka è vicinissimo agli azzurri, che sono anche riusciti ad ottenere un corposo sconto per il pagamento del suo cartellino (da una clausola di 50 milioni di euro, si è scesi a circa 25 milioni, per il momento). Colmate le lacune a centrocampo, l’unico dubbio resta in difesa, dove appare chiaro come serva un terzino sinistro, ma Cristiano Giuntoli è orientato ad attendere il responso di Gattuso su Hysaj: qualora l’albanese dovesse convincere il nuovo mister, è possibile che si tenti la strada dell’adattamento.