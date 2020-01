Calciomercato Milan, Piatek in prestito alla Roma: i dettagli

Calciomercato Milan, Piatek in prestito alla Roma

Calciomercato Milan Piatek Roma | Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, presentazione ufficiale il 3 gennaio, al centro del calciomercato rossonero è finito l’affare Todibo. Il Club di Via Viola, infatti, ha raggiunto l’accordo con il Barcellona per il difensore francese, classe 1999, valore nominale di mercato 10 milioni di euro, per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni. Manca ancora il via libera del calciatore, la decisione è attesa in settimana. Ma, per chiudere senza danni al bilancio l’operazione Boban e Maldini hanno, anche bisogno di fare cassa ma il lavoro in uscita dei rossoneri è piuttosto complesso. Nella lista delle probabili cessioni c’è soprattutto la punta Piatek, che ha rifiutato di tornare al Genoa, sperando nell’Atletico Madrid. Ma nel caso del polacco la soluzione sembra dietro l’angolo.

Mercato Milan, asse con i giallorossi

La nuova probabile destinazione di Piatek in queste prime ore del 2020 sembra essere la Roma. I giallorossi infatti, tramite un emissario hanno chiesto informazioni con insistenza. L’ipotesi è quella di un prestito secco con diritto di riscatto. Il ragionamento è semplice. Roma è una piazza importante, soprattutto con il cambio di proprietà, è impegnata su tre fronti ed ha necessità di trovare un’alternativa a Dzeko, già pronta, visti gli scarsi risultati di Kalinic. Il Milan, di contro, ha bisogno che Piatek esca dal loop della negatività per non deprezzarsi troppo e cambiare aria è la soluzione ideale. Non potendo cederlo a cifre importanti meglio il prestito ad una società amica che al tempo stesso può avere interesse a riscattarlo. A giugno poi se ne riparlerà. L’affare può decollare.