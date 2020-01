Calciomercato Milan: Piatek nel mirino anche del Borussia

Notizie Milan: tutti su Piatek. Come riportato da tmw il calciatore potrebbe lasciare Milano. Le pretendenti non mancano.

Il polacco tempo fa in un’intervista aveva invocato l’arrivo dello svedese: “È un grandissimo calciatore, ha grande esperienza e il Milan ha bisogno di questi giocatori”, aveva dichiarato l’ex Genoa a inizio dicembre quando la trattativa per riportare Zlatan in rossonero era entrata nel vivo.

Il Milan rifletterà sulle offerte che nel mese di gennaio arriveranno per Piatek.

I rossoneri partono da una valutazione di 35 milioni, ovvero una cifra leggermente superiore rispetto a quella investita l’anno scorso a gennaio, ma chi vuole il polacco dovrà accontentare la dirigenza.

Ultime Milan: c’è la fila per Piatek

Tra le squadre in lizza c’è pure il Borussia Dortmund che ha effettuato un sondaggio per l’attaccante rossonero, anche se non è l’unica società interessata. In Italia c’è la Fiorentina ma non è una soluzione che stuzzica Krzysztof, così come il Genoa che aveva già contattato la dirigenza rossonero in tempi non sospetti e la Roma.

Tutte soluzioni in prestito per ora. La risposta decisiva però dovrà darla Piatek, perché se in campo troverà gli stimoli per crescere accanto a Ibra potrebbe anche restare a Milanello ed affiancare lo svedese.