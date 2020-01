Calciomercato Milan, Kessiè e Paquetà verso la cessione: le ultime

Calciomercato Milan, Kessiè e Paquetà | Ha bisogno di vendere il Milan, per piazzare i colpi che servono in questo calciomercato che sta per aprire i propri battenti. L’anno nuovo è arrivato e i rossoneri vogliono ben presto risolvere tutte le questioni legate al mercato. Dopo aver piazzato il colpo Ibrahimovic, puntano a farlo anche per il reparto di difesa. Per comprare però, toccherà vendere, ed è possibile che Boban e Maldini scelgano la strada delle cessioni, per liberare spazio ai nuovi innesti.

Ultime Milan, Kessié e Paquetà via per fare spazio al calciomercato

Stando a quel che rivelano da Calciomercato.it, tra i centrocampisti inamovibili in casa Milan ci sono Bennacer, Krunic, Bonaventura e Biglia. Per Paquetà e Kessiè, il discorso è diverso. I rossoneri sarebbero disposti a cederli già da gennaio, cercando di incassare quanto più possibile per finanziare il mercato invernale. Uno dei due potrebbe dire addio subito, anche se al momento non ci sarebbe nulla di concreto. Un ostacolo resta la valutazione del Milan sui cartellini dei due calciatori. L’ex Flamengo è valutato circa 35 milioni, cifra lontana dalle idee di Leonardo al Paris Saint-Germain. Discorso uguale per Kessiè, valutato sui 25 milioni con West Ham e Wolves non disposti a sborsare così tanto per l’ivoriano. Se non dovessero dire addio, difficilmente il Milan andrà a piazzare un colpo importante in questo mercato invernale.