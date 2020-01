Calciomercato Milan, Borini in uscita: il Genoa insiste

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan: il Genoa su Borini

Calcio Mercato Milan Borini | Il Milan riflette sul mercato, e lo fa anche in base a quelle che potrebbero essere delle cessioni importanti. La lista esuberi è piena, e tra i tanti giocatori dati in partenza c’è soprattutto Fabio Borini, il quale sta trovando pochissimo spazio rispetto allo scorso anno. L’esterno rossonero vorrebbe giocare di più e vorrebbe essere al centro di un nuovo progetto, e pertanto sta valutando seriamente l’ipotesi di lasciare il Diavolo in questa sessione di mercato.

A farsi avanti per l’ex Sunderland e Liverpool è stato il Genoa, attualmente la squadra largamente favorita. Il Grifone deve salvarsi, e Borini potrebbe essere il profilo giusto per qualità ed esperienza. La squadra ligure insiste, ed è molto probabile che da qui a breve possa arrivare un’offerta per il Milan. A riportarlo è stato Sky Sport.

Ultime Milan: quasi fatta per Borini al Genoa

Il futuro di Borini potrebbe non essere più al Milan, e nelle ultime ore pare si stiano avvicinando le parti con il Genoa. I rossoblù vogliono chiudere l’affare il più in fretta possibile, soprattutto in vista del difficile calendario del girone di ritorno. La trattativa è praticamente quasi chiusa.