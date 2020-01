Calciomercato Lazio: piace Faraoni, le ultime

Notizie Lazio, Faraoni la priorità? L’asse tra Lazio e Verona si fa sempre più caldo: ai veneti piace Valon Berisha ma non solo.

Potrebbero traslocare nella capitale in tre. Come riportato da cittaceleste ai romani piacciono Amrabat, Kumbulla e Andrea Faraoni. L’interessamento per il laterale destro – che tanto bene sta facendo quest’anno alla corte di Juric – è stato reso noto dallo stesso giocatore che non è riuscito a trattenere le lusinghe nelle ultime settimane.

“Fanno molto piacere le richieste da parte di Roma, Lazio e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza”.

Ultime Lazio: Faraoni solo in estate?

Ad oggi Igli Tare non sembra intenzionato ad affondare il colpo per gennaio ma il ds potrebbe anche stupire tutti. Un sondaggio è stato fatto ma l’ottimo rendimento di Lazzari e la presenza in rosa di Marusic rendono difficile il suo arrivo già a gennaio. C’è da dire però che il laterale è stato inserito nella top 11 dell’anno da Wyscout.

Portiere: Pau Lopez (Roma)

Difensori: Davide Faraoni (Hellas Verona), Leonardo Bonucci (Juventus), Stefan de Vrij (Inter), Cristian Ansaldi (Torino)

Centrocampisti: Dejan Kulusevski (Parma), Alejandro Gomez (Atalanta), Luis Alberto (Lazio), Nicola Sansone (Bologna)

Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Juventus), Ciro Immobile (Lazio).