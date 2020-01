Calciomercato Juventus, Meunier al posto di Danilo

Calciomercato Juventus Meunier | Il terzino destro della Juventus Danilo aveva esordito in bianconero come meglio non si poteva. Ingresso in campo al 15′ del primo tempo per l’infortunio di De Sciglio, qualche minuto per ambientarsi e poi il brasiliano corre per 60 metri concludendo in rete l’azione del momentaneo vantaggio del match contro il Napoli, poi finito 4-3. Un debutto da sogno per l’ex Manchester City che sembrava aver conquistato subito il cuore dei tifosi della Vecchia Signora. Da quel momento in poi, però, il declino è stato inesorabile. Complice anche uno sgradevole infortunio al bicipite femorale destro le prestazioni sono scese di livello e con esse i minuti giocati. Ad oggi 4 match in Champions League e 8 in Serie A di cui due da subentrato. Ma il nodo vero è che Sarri ormai gli preferisce Cuadrado, peraltro adattato nel ruolo, in quella posizione.

Mercato Juventus, Sarri chiede un’alternativa

Difensivamente Danilo non convince il tecnico toscano, e anche fisicamente non sembra dare tutte quelle garanzie che la Juventus vuole. Di conseguenza la dirigenza bianconera si sta guardando seriamente intorno per capire come intervenire. Su questo fronte, come riportato dal portale esperto in vicende bianconere tuttojuve è tornato di moda il nome di Meunier. Il terzino belga del Paris Saint Germain classe 1991, valore nominale di mercato 30 milioni di euro è stato già nel mirino di Paratici per qualche anno e potrebbe tornarci senza troppi problemi. Il difensore sarà libero dal 30 giugno 2020 ed a breve potrà negoziare liberamente. Il club di Al-Khelaifi è consapevole di questa situazione monetizzare. La Juventus è alla finestra e ci pensa seriamente un ostacolo, più che la cifra da versare al PSG e la richiesta di ingaggio del belga: 5 milioni di euro all’anno per almeno tre anni. A Sarri la decisione finale.