Calciomercato Juventus, Kulusevski in arrivo: fissate le visite mediche

Calciomercato Juventus: ecco quando Kulusevski farà le visite mediche

Calcio Mercato Juventus Kulusevski | La Juventus continua il suo mercato, e il ds bianconero Fabio Paratici sembra già avere le idee chiare sul come rinforzare la rosa per Sarri. I bianconeri hanno sondato vari profili in giro per l’Europa, ma alla fine l’innesto è arrivato dalla Serie A. Parliamo ovviamente dell’acquisto ormai definitivo di Dejan Kulusevski, svedese dell’Atalanta in prestito al Parma.

Il giovanissimo esterno diventerà un giocatore bianconero da qui a breve, ma c’è chi parla del suo arrivo soltanto a giugno. Intanto però arrivano grosse novità per quanto riguarda le visite mediche che svolgerà il ragazzo: stando a quanto riportata da Sky, Kulusevski in settimana dovrebbe svolgere le dovute visite mediche.

News Juventus: quando arriva Kulusevski

Kulusevski è senza dubbio un giovane di altissime prospettive, e le sue prestazioni con il Parma ne sono state la prova. Il classe 2000′ è un acquisto straordinario per la Juventus, la quale però dovrà molto probabilmente aspettare per vederlo in maglia bianconera. Il Parma infatti vuole tenersi stretto il proprio gioiello fino a fine stagione, per poi farlo ritornare alla casa base. Inoltre negli scorsi giorni ha parlato il patron dei crociati, il quale ha voluto ribadire il concetto. Ecco cosa ha detto.