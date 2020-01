Calciomercato Juventus, Kulusevski a Torino: domani le visite mediche

Calciomercato Juventus Kulisevski| Dejan Kulusevski è arrivato a Torino. Intorno alle 21.35 l’esterno svedese si è presentato alla Continassa, entrando da un ingresso secondario.

Domani sono previste le visite mediche che di consueto si fanno in queste situazione, poi sarà formalizzato il suo trasferimento alla Juventus. Non è chiara ancora la situazione inerente alla tempistica del trasferimento del centrocampista svedese del classe 2000. Sarri vorrebbe il ragazzo già in questa sessione invernale del mercato di gennaio, anche perchè Emre Can sembra promesso al Paris Saint Germain, mentre Rabiot e Ramsey continuano a non dare certezze né dal punto di vista tecnico che dal punto di vista fisico.

Calciomercato Juventus, Kulusevski ci pensa per gennaio

Naturalmente il Parma vorrebbe trattenere il ragazzo fino a fine stagione, anche perchè nel bel mezzo della lotta per non retrocedere, perdere il miglior giocatore della propria squadra non sarebbe proprio una grandissima mossa. La Juventus però spinge, moto dipenderà naturalmente ance dalla volontà del ragazzo. Tra le fila bianconere lo spazio dovrebbe essere minore rispetto a quello concessogli al Parma, ma 6 mesi in bianconero gli permetterebbero di crescere in vista della prossima stagione.