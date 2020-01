Calciomercato Inter, Vidal si avvicina: Weigl è stato ceduto al Benfica

Calciomercato Inter, Weigl al Benfica avvicina Vidal

Calciomercato Inter Weigl Vidal | Il Borussia Dortmund ha ceduto il l centrocampista tedesco Julian Weigl al Benfica. “Julian è venuto a trovarci con questo desiderio (di trasferirsi) e abbiamo accettato, in particolare per i suoi meriti per il club”, ha dichiarato il direttore sportivo del Borussia Michael Zorc nel comunicato stampa. In scadenza di contratto fra 18 mesi, il classe 1995 Weigl prima di firmare con il Benfica deve passare le tradizionali visite mediche. Sulle tracce del giovane nazionale tedesco c’era anche l’Inter.

Mercato Inter, si chiude per il cileno

Da sottolineare che Weigl tramite la famiglia che ne segue gli interessi economici e di immagine ha deciso di accettare l’offerte del Benfica convinto dal fatto che l’ipotesi Inter nel frattempo era sfumata. I neroazzurri infatti stanno puntando tutte le carte sull’affare Arturo Vidal. L’Inter infatti continua a lavorare per riportare in Italia il pupillo di Antonio Conte, allenato nei tre anni alla Juventus. Ma persiste il braccio di ferro con il Barcellona. Il club nerazzurro avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il calciatore per un contratto fino al 30 giugno 2022. I blaugrana di contro chiedono che venga versata per intero la cifra richiesta e in alternativa potrebbero trattenerlo fino a fine stagione per poi cederlo un anno prima della scadenza. A frenare la trattativa sarebbero inoltre l’infortunio di Arthur e il passaggio di Alena al Betis Siviglia, che hanno ridotto il numero di centrocampisti a disposizione di Valverde. Ma la volontà del calciatore sarà decisiva.